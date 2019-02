EGLA ROCCONI

É mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio il marito Domenico, i figli Alberto con Simona, Giorgia e Francesco, Giovanni con Caterina, Luigi, Luca, Mattia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi venerdì 1 febbraio alle ore 14.45partendo dalla Sala di Commiato Cof Arduiniin Monticelli T. (Via Spadolini 14/d) per la chiesa parrocchiale di Basilicanova, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Valentina per le cure prestate.1 febbraio 2019Ï Silvana, Ugo e StefanoÏ Mori GrazianoÏ Titti ed Ercolina MazzaÏ Fam. Pierangelo MazzaCarissimale famiglie Canetti pregano per te.1 febbraio 2019Titolare e dipendenti della Grignaffini & Ravarani sono vicini a Giovanni e famiglia per la perdita della cara mamma1 febbraio 2019I colleghi della Claber Ecologia esprimono il proprio cordoglio a Giovanni e famiglia per la perdita ella mamma1 febbraio 2019