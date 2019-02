GIOVANNI GRAIANI

«Non piangete la mia assenza,sentitemi vicino e parlatemi ancora.Io vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra»(S.Agostino)É volata in cielo l'anima buona didi anni 58Lo annunciano la mamma Cristina, la moglie Manuela, il figlio Francesco, i fratelli Giovanna con Vito, Dina con Ivano, Vincenzina con Enrico, Paola con Tullio , Carla con Pier Gianni ed Eugenio con Emanuela, lo suocero Renato con Anna e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 2 febbraio alle ore 10.30 partendo dalla Sala del Commiato Le Valli di Via Roma, 6 Felino, per la chiesa di Calestano indi per il Tempio di cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano tutto il personale del Day Hospital dell'Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma, la Dott.ssa Spurio, tutti i medici e gli infermieri dei domiciliari e il personale del Centro Cure Progressive «Coruzzi» per le amorevoli cure prestate.1 febbraio 2019Ï Gabriele Groppi e GianÏ Maurizio, Sandra, Francesca MaschiÏ Claudio, Stefania, Luca, PaoloÏ Alessandro, SimonaÏ Giuseppe, Grazia, MicheleÏ Gabriella e Carlo RabagliaÏ Famiglia BediniÏ Famiglia Cattani NelloÏ Fam. Restori Luciano e GrazianaÏ Fam. Cattani CarloÏ Ettore, Maria Pia e EzioÏ Rosalba, Michi, Rebi, Alle e SimoneÏ Anna e Carlo PainiÏ Milvia e Armando SorbiÏ Dalia e Tonino CasadonteÏ Bruno e Maria CattaniÏ Fam. Dante, Silvana Ianelli e figlichi ti conobbe ti amò, chi ti amò ti piange.I tuoi nipoti Donatella, Roberto, Marina, Milena, Daniele, Sara, Roberto, Simone, Luca, Mattia, Michele, Elisa, Laura, Edoardo.1 febbraio 2019Paolo con Cristina e Irene, Matteo e Giuliano sono vicini in questo triste momento a Zia Cristina, Manuela e Francesco per la scomparsa di1 febbraio 2019Più forte della morte è l'amore.Sarai sempre nei nostri cuoriSara, Luca, Martino, Mia.1 febbraio 2019Ciaohai combattuto questa dura battaglia con grande forza, vogliamo ricordarti con il tuo timido sorriso e i ricordi e la gioia dei momenti vissuti insieme.Un forte abbraccio a Manu, Francesco e familiari.Giuseppe e Vania.1 febbraio 2019Profondamente colpiti partecipiamo al dolore dei famigliari per la perdita del caroe ci stringiamo in un abbraccio fraterno.Ablondi Luana, Luca e Rossi Rosa.1 febbraio 2019Il Circolo «La Piana» è vicino con affetto a Manuela e Francesco per la perdita dell'amico1 febbraio 2019Antonella ed Edoardo stringono in un forte abbraccio Manuela, Francesco, Dina e famigliari per la prematura perdita del caro1 febbraio 2019Giovanni Menozzi partecipa commosso al lutto del Signor Eugenio e famiglia per la perdita del Signor1 febbraio 2019ti ricorderemo sempreLella e Omar.1 febbraio 2019