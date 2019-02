CROCE

A funerali avvenuti i figli Fabrizio, Emma e Maria annunziano che BOERA MICHELOTTI PINOTTI



si è serenamente spenta in Pontremoli il giorno 30 gennaio. Parma, 2 febbraio 2019



Ï Arrigo Allegri



Il Consolato dei Pontremolesi a Parma partecipa con profondo dolore al lutto dei famigliari per la perdita della stimatissima e amata Signora BOERA PINOTTI



che per lungo tempo ha diretto l'Associazione con dedizione e passione nello spirito delle antiche memorie.



Per il Consolato Antonio Bellotti. Parma, 2 febbraio 2019