ZURIELLA CARAMASCHI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio Anna con Federico e l'adorata Miriam, Franco con Paola e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 15,15 partendo dall'Ospedale Maggiore, per il Crematorio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Giuseppe Ercolini per le amorevoli cure prestate.2 febbraio 2019Le compagne ed i compagni della CGIL, dell'Inca e della Sercoop di Parma partecipano al dolore di Anna e della sua famiglia per la perdita della cara mamma2 febbraio 2019