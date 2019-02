NESTORE PINAZZI

Ha raggiunto l'amata Tinadi anni 95Lo annunciano i figli Paolo con Cesarina e Paola con Michele, gli adorati nipoti Matteo con Eleonora, Luca e Guidomaria.I funerali avranno luogo domani lunedì 4 febbraio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Porporano indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ad Aster per essergli stata vicino in questi anni con affetto e dedizione.Si ringrazia il medico curante Dott. Silvio Guerra ed il personale tutto del reparto Geriatria Padiglione Barbieri per le cure prestate.3 febbraio 2019Ï Famiglia Catellani LinoÏ Attilio e Simona AlfieriAntonella ed Eugenio si stringono con affetto a Paola e Paolo per la scomparsa del caro3 febbraio 2019Annamaria, Carlo e famiglia partecipano con affetto al dolore di Paola, Paolo e famiglie per la perdita del signore porgono sentite condoglianze.3 febbraio 2019Ricorderemo sempre le belle qualità umane die siamo affettuosamente vicini a Paolo, Paola e familiari in questo doloroso momento.Emilio, Federica, Daniele.3 febbraio 2019