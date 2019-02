GINO OLIVIERI

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 92Lo annunciano i familiari e i nipoti con le rispettive famiglie.I funerali si svolgeranno lunedì 4 febbraio alle ore 14,30 nella Cappella della Casa degli Anziani in Via Aldo Moro, 2 e si proseguirà per il Tempio di Valera.Le ceneri saranno successivamente tumulate nel cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale di Collecchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a Giovanni.Si ringraziano la Direzione, i medici, gli infermieri e tutto il personale della Casa degli Anziani di Collecchio.3 febbraio 2019Ï Cugini, OlivieriÏ Cugini, OlariÏ Nello, Antonella DelmonteMidio Gianna Luigi e Antonella e famiglie sono vicini a Maria Massimo e Francesca per la perdita del loro caro3 febbraio 2019