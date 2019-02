SIMONE AVANZINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 57Lo annunciano con dolore la moglie Roberta con la figlia Sara, la mamma Anna, il fratello Andrea con Nicolò, Rosa e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 5 febbraio partendo alle ore 9,30 dalle Piccole Figlie per la chiesa dello Spirito Santo indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle 20,30 presso la stessa parrocchia.Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto «Ematologia» del Ospedale Maggiore e del Hospice Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.3 febbraio 2019Ï Stefania Ronchei e famigliaÏ Claudio Ronchei e famigliaÏ Stefano, Sandro, Laura, Mariagrazia, Marcella ,Giusy e MauroCiaosei il fratello e lo Zio che tutti avrebbero voluto avere.Andrea e Nicolò.3 febbraio 2019Con infinita tristezza partecipiamo al dolore dei familiari per la perdita del caroGiuliano e Gabriele con le rispettive famiglie e zia Cornelia.3 febbraio 2019La Direzione del Personale e tutti i colleghi Bonatti SpA partecipano commossi al dolore della signora Roberta e di Sara per la prematura scomparsa distimato collega ed amico.3 febbraio 2019Ciaoci mancherai.Ci uniamo commossi al dolore dei famigliari.I tuoi compagni di 5A (anno 1981) Istituto C. Rondani.3 febbraio 2019Il Consiglio Direttivo e lo Staff Istruttori e Allenatori del Nuoto Club 91 Parma si uniscono al dolore del Presidente Andrea Avanzini per la perdita del caro fratello3 febbraio 2019Il Presidente della società Bonatti SpA Paolo Ghirelli unitamente ai Membri del Consiglio di Amministrazione esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto della moglie Roberta, della figlia Sara e dei familiari tutti per la prematura perdita del collegaGeom3 febbraio 2019Ci uniamo al dolore dei famigliari per la prematura perdita del caroStefano Cucinello e famiglia.3 febbraio 2019Ci piace immaginarti ora libero da ogni sofferenza mentre cammini e corri felice lungo le strade del cielo.CiaoRossana, Maria Pia, Cristina G, Adele, Cristina C, Carla G, Emanuela, Federica F, Mariella, Nicoletta, Patty, Sonia, Stefania C, Veronica, Stefy C, Lavinia, Betty, Lorena, Carla F, Federica M, Francesca F, Rosetta, Anna, Francesca P, Elisa, Elena, Barbara, Franca, Francesca M, Chiara, Susanna, Sara, Daniela.3 febbraio 2019