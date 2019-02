ALDA COLOMBI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annucio Rosanna e Ornella con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo lunedì 4 febbraio alle ore 14,15 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa di S. Michele e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,00 nella chiesa di S. Michele.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 febbraio 2019Ï Tina, Patty, Paolo e AndreaGiuliana, Silvana, Giacomo e rispettive famiglie partecipano al dolore di Rosanna e Ornella per la perdita della cara mammadonna esemplare.3 febbraio 2019La famiglia Lambri è vicina a Rosanna e famigliari in questo triste momento per la perdita della cara mammae porge le più sentite condoglianze.3 febbraio 2019Nadia si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa della cara3 febbraio 2019