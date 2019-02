VITTORINO BELLO

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Silvana, il figlio Giovanni con Laura, i nipoti Riccardo, Valentina, Luca, Alessandro, il fratello Giuseppe e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, lunedì 4 febbraio, partendo alle ore 14 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Marco, proseguendo per il cimitero di Felegara di Medesano.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 febbraio 2019Ï Stefano e Antonella MusettiCiaoti ricorderemo sempre con affetto.Tuo fratello Giuseppe con Cinzia, Davide, Silvia e Emma.3 febbraio 2019Ciaohai combattuto la tua battaglia con grande forza. Noi vogliamo ricordarti con il tuo sorriso.Zia Maio, Franco, Adele.3 febbraio 2019Gli amici Nelso e Maria, Angela, Giancarlo, Ave, Sergio, Marisa, Gina, Brunero, Anna e Licurgo sono vicini a Silvana e famiglia per la perdita del caro amico3 febbraio 2019La famiglia Bruno Ferrari partecipa al lutto di Silvana e Giovanni per la perdita del caro3 febbraio 2019