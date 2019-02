GIOVANNI VENEZIANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio i figli Nicoletta con Mario, Luca con Manuela, la nipote Verusca con Saimon e il piccolo Giulio e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 4 febbraio alle ore 14,00 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di Fontevivo.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Fontevivo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 febbraio 2019Ï Fam. Claudio PiazzaAndrea, Matilde, Sofia con Ilenia sono vicini a Luca e Nicoletta per la perdita del papà3 febbraio 2019Gli amici Claudio, Daniela, Lorenzo, Adriano, Mariarosa, Evasio, Mara, Valerio, Laura, Gianfranco, Silvana sono vicini a Luca e Nicoletta per la perdita del caro3 febbraio 2019