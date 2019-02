GIOVANNI BERNUZZI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Gianna, le figlie Barbara e Patrizia con Cristian, gli adorati nipoti Francesca e Marco e la sorella Teresa.I funerali si svolgeranno lunedì 4 febbraio con partenza alle ore 15.00 dalla Sala Commiato di Viale Villetta 16/a per la chiesa dello Spirito Santo indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al personale medico e paramedico del reparto di Geriatria Dott.ssa Nardelli Padiglione Barbieri.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Parma.3 febbraio 2019Ï Graziano e LucettaÏ Lidia e Adriano CabassaÏ Fam. Pierluigi ContiÏ Fam. Sergio FerraroniAnna, Paola, Francesca Franzoni e famiglia sono vicine a Barbara, Marco, Francesca, Patrizia e Gian in questo momento di grande dolore per la perdita del caro3 febbraio 2019Le amiche del gruppo Luigine sono vicine a Barbara e famiglia per la perdita del papàParma, 3 febbraio 2019Gilda, Andrea e Stefano partecipano al lutto di Gianna, Barbara e Patrizia nel ricordo di3 febbraio 2019Nel doloroso momento della perdita del caroci uniamo con affetto a Gianna, Barbara, Patrizia e Teresa.Giorgio e Giuseppina, Laura, Federica e Fabio, Cristiano e Catia.3 febbraio 2019Le colleghe Ilaria, Paola Z., Paola C., Alessandra R., Albertina, Elisa, Stefania, Nadia, Alessandra P., Elisabetta, Michela e i colleghi Manlio e Pier Ugo sono sono vicini a Barbara e Patrizia e famigliari per la perdita del caro3 febbraio 2019