ERMES FERRARINI

Con infinita tristezza i figli Claudio con Doriana, Rita con Maurizio, gli adorati nipoti Fausto con Silvia, Andrea con Chiara, la sorella, i cognati, le cognate e parenti tutti annunciano la scomparsa didi anni 90Comunicano che i funerali si svolgeranno martedì 5 febbraio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la sala del regno dei testimoni di Geova (via dei bersaglieri) per il Tempio di Valera.Le ceneri riposeranno nel cimitero di San Polo di Torrile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3-2-2019Ï Mara GennariÏ Daniela, Valter, OrlandinaÏ Franco Guareschi e famigliaÏ Lina Ziveri, Graziano, Francesca e GiorgiaIl cognato Franco con Alessandra Giorgio Nicolò sono vicini a Claudio e Rita per la perdita della cara mamma3 febbraio 2019Maria Grazia, Luciano, Gianluca e Michele sono vicini ai cugini Claudio e Rita per la perdita della cara zia3 febbraio 2019I nipoti con le rispettive famiglie partecipano al dolore dei cugini Claudio e Rita per la perdita della mamma3 febbraio 2019Titolari e dipendenti del Supermercato Migross di S. Polo sono vicini a Rita e familiari per la perdita della cara mamma3-2-2019Luigi Bisi con i familiari sono vicini con affetto a Rita e famiglia per la perdita della cara mamma3-2-2019Graziano, Graziella, Massimo, Monica, Marzia, Claudio, Rosaura, Mario, Paola, Mariapia, Carolina, Benito partecipano con affetto al dolore che ha colpito l'amico Claudio per la perdita della cara mamma3 febbraio 2019