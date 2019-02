UGO BAGATTA

Ci ha lasciato un uomo buono, pronto alla battuta, marito e nonno affettuoso.Lo annunciano la moglie Rina, la figlia Silvia con Alberto, la nipote Sara con Mattia, il cognato Rino e famiglia, i nipoti Paolo e Francesca e famiglie, la cara Aurica.I funerali si svolgeranno in Fornovo martedì 5 febbraio alle ore 15 partendo dalla sala del commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Una veglia di preghiera questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Grazie a Simonetta, gli amici Enrico e Luigi e famiglie, DottorAntiga, Dottor Gonzi, personale medico, infermieristico e OOSS e della I° Clinica Medica.Grazie anche a chi, a vario titolo, ci è stato e starà vicino.4 febbraio 2019Ï Velia, Jarno, Simona e famiglieÏ Fam. Camillo SaviÏ Benita, Gloria, Massimo e famigliaÏ Daniela e Cristian GhillaniÏ Fam. Vannio AvanziGianluca, Barbara e Chiara partecipano al lutto di Sara e famiglia per la perdita del caro nonno4 febbraio 2019Enrico con Annita, Luigi con Daniela, Franco con Fernanda, Giacomo con Silvana, Corrado, Carlo, Riccardo si stringono con affetto a Rina e famigliari partecipando al loro dolore per la perdita diindimenticabile amico.4 febbraio 2019Le famiglie del Condominio Genziana si stringono con affetto a Rina, Silvia e famiglia per la perdita del caro4 febbraio 2019Dino, Renata, Roberto, Davide sono vicini a Rina, Silvia, Alberto e Sara per la perdita del caro4 febbraio 2019