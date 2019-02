ANGELA VENTURINI

ANGELA

E>È mancata ai suoi cari&nbs p;di anni 71Ne danno il dol oroso annuncio il marito Angelo, le figlie Romina con Massimo e Alfeo, Roberta c on Ciro e Luce, il fratello Doriano, le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 5 febbraio alle ore 10.45 par tendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Ozzano Taro indi al Tempio della Cremazione.Il Santo Rosario sarà reci tato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Ozzano Taro.Il present e serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamen to a tutto il personale medico e infermieristico dei reparti di Neurologia e Reu matologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.&nb sp; 4 febbraio 2019Ï Fam. Ermanno Guareschi Venturini e fi gliÏ Fam. Lucetta e Romano BertoliÏ Fam. Pietr o UgolottiÏ Silvana, Roberto ZanagaÏ Fam. Michele PinelliÏ Fam. Nando BusaniÏ Rina, Ermes OrlandiniÏ Gi ovanna, Rino, Alessia, SimoneÏ Pio, Miranda CoruzziÏ Fam. Renato DavoliÏ Fam. Claudio DallatomasinaÏ Maria Angela, Emanuele, Monica, Irene, PietroÏ Stefania, Maur izio, Giada e Anna PecorariÏ Romana, Gino, Mauro CavalliÏ Paolo, Wilma PivaÏ Famiglia Vincenzo Scorpiniti e R aboini GianguidoÏ Mario Bottarelli e Carpena MariellaÏ Silvano Civa e famigliaÏ Famiglia Dellapina Maurizio < hr />Ï Marco, Morena, Sara, Carlos, NinaÏ Ubaldo, Iva na, Andrea e GabrieleÏ Famiglie GessatiÏ Roberto, Don ata Mossini e figlieÏ Elvi, Nanda, Michele, Catia, Lorenzo e Ma ria SoleIl tuo amore, il tuo coraggio, la tua dolcezza, la tua comprensione, il tuo aiuto, la tua grinta ci hanno guidati e portati ad essere c iò che siamo.Nessuno prenderà mai il tuo posto perchè sei una nonna in superabile, la migliore del mondo.Ricordati sempre l'immenso bene che ti vogliamo...non ti dimenticheremo mai.Ciao4 febbrai o 2019Increduli e profondamente addolorati per la perdita della caraabbracciamo con tanto affetto Angelo, Romina, Roberta e rispettive famiglie.Gianni, Danies, Roberto con Francesca.4 febbraio 2019 < hr />Francesca e Ruggero, Monica e Christian, si stringono ad Angelo, Romina, Roberta e rispettive famiglie nel ricordo della cara4 febbraio 2019Siamo vicini a Angelo, Romina, Roberta in questo triste momento pe r la perdita della caraMauro e Do natella con Chiara, Marco e rispettive famiglie.