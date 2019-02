ADELIA RAVASINI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio le figlie Rita con Roberto, Elisabetta con Enrico, i nipoti Manuel, Thomas, Ylenia con Federico, il fratello, la cognata, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 5 c.m. alle ore 10 partendo dall'abitazione in S. Michele Tiorre, per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero di Felino.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a Nina e Tatiana per l'affettuosa assistenza.Si ringrazia inoltre il medico curante Dott. Giuseppe Ercolini, le assistenti e gli infermieri domiciliari.4 febbraio 2019Ï Famiglia Martinelli VittorioÏ Paola, Lella e famiglieÏ Famiglia Greci EvaristoÏ Tina Sicuri e figliÏ Famiglia Benecchi MarinoAnna, Pino , Alessandro, Silvia e Lorenzo ricordano la cara4 febbraio 2019Ampelio con Ninetta, Pier Luigi con Mariangela e rispettive famiglie si stringono a Rita ed Elisabetta per la perdita della cara4-2-2019Tiziana e Maria Grazia con le rispettive famiglie si stringono con affetto a Rita ed Elisabetta per la perdita della cara mamma4 febbraio 2019