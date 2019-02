GIORGIO GUIDETTI

É mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio le figlie Rossana con Roberto, Lorena con Pietro, l'adorato nipote Federico, la sorella Ivana con Maurizio, i cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 6 febbraio alle ore 10.30 presso la chiesa del Buon Pastore indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del Pensionato S. Giuseppe di Quattro Castella, alla Capo Sala signora Gianna e al Dott. Pastore per le amorevoli cure prestate.5 febbraio 2019Ï Fam. Carbognani SergioÏ Fam. Carbognani MaurizioÏ Famiglia Vacchelli OrioMaurizio, Dina e Sara Piccioni sono vicini a Lorena e Rossana per la perdita del caro5 febbraio 2019Ombretta, Elena, Annalisa, Elisa, Carlo e Ilaria sono vicini con enorme affetto a Lorena e alla sua famiglia per la perdita del caro papà5 febbraio 2019