ARMANDO GALLONI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la sorella Maria Grazia con Luciano, i nipoti Matteo e Alessandro, la cognata Pia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 6 febbraio alle ore 14.30 partendo dall'Hospice Piccole Figlie per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Fabrizio Peri e al Dottor Bordin delle Piccole Figlie.5 febbraio 2019Ï Bar StazioneÏ Alfa Compiani e figliÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteSi uniscono al dolore per la scomparsa del caroFrancesca, Martina e Roberto.5 febbraio 2019Fausto, Grazia, Gian Maria Raboini si uniscono con affetto a Grazia e familiari per la perdita di5 febbraio 2019