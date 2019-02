BIANCA OLIVIERI

È mancatadi anni 85Ne danno il triste annuncio il marito Sante, i figli Fabio, Giorgio con Anna e l'adorata Alice, i fratelli Renato, Vittorio e Carla, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 6 alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in via Matteotti 74, per la chiesa di Sorbolo indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale.5 febbraio 2019Ï Maria Pia, Roberto e fam.Ï Guido, Marisa BianchiÏ Guglielmo Montanini e figliÏ Fam. Paolo MontiLa Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Fabio Fiorini per la perdita della madre signora5 febbraio 2019Fondo di Solidarietà «R.Barilla» e il Cral Aziendale della Società Barilla a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Fabio Fiorini per la perdita della madre5 febbraio 2019Clara, Carlo, Giuseppe, Nicoletta, Oreste, Paolo C., Paolo E.B. Paolo T., Silvio e Stefano insieme a Caterina, Marina e Rita si stringono in questo momento di dolore all'amico e collega Giorgio per la perdita della mamma signora5 febbraio 2019Ï Michela CarpenaÏ Irma MazzolaÏ Giulia MingardiÏ Barbara TaranaTi siamo vicini Giorgio per la triste perdita della tua mammaSanta, Andrea, Matteo, Sandra, Michela.5 febbraio 2019Enrica con Giulio, con Mariuccia e Rossella sono vicini a Giorgio, Alice, Anna e Sante in questo momento di dolore per la perdita della cara5 febbraio 2019Grazie signoraper la generosa ospitalità che ha reso indimenticabili tante serate trascorse in allegria.I compagni di classe della mitica V°E liceo Ulivi si stringono con affetto a Giorgio e alla famiglia.5 febbraio 2019