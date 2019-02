INES MUSIARI

È tornata alla Casa del Padredi anni 94Lo annunciano i figli Paolo con Carlotta, Riccardo, Rossella ed Elisabetta con Ettore ed Elena.I funerali avranno luogo domani mercoledì 6 febbraio partendo alle ore 13.45 dalla Città di Parma per la chiesa parrocchiale Spirito Santo e proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento ad Alina per l'affettuosa vicinanza.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 febbraio 2019I dipendenti della Solder Service partecipano al lutto di Paolo e famiglia per la scomparsa della signora5 febbraio 2019Michele, Annalisa, Sebastiano e Giammarco si uniscono al dolore dell'amico Paolo, Carlotta e famiglia per la perdita della cara5 febbraio 2019