MARIA DIEMMI

È venuta a mancare il nostro punto di riferimentoLo annunciano i figli Stefania ed Erminio con Fenia, i nipoti Annalisa con Alessio, Federica con Giovanni, Francesca con Gianluca ed Enrico con Cinzia, i pronipoti Alice, Federico, Leonardo, Camilla e Rocco.I funerali si svolgeranno mercoledì 6 febbraio alle ore 10,30 presso la chiesa di Cazzola di Traversetolo.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso l'abitazione a Cazzola Via Brizzi n.33.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Fabrizio Albertini.5 febbraio 2019Ï Gemmino, Silvana e Andrea FerrariniÏ Roberto e Nicola SicuriCi stringiamo a Erminio, Stefania e famiglie e ti salutiamo con affetto infinito cara ziaLa cognata Gemma, Adriana, Franco e famiglie.5-2-2019Ciao ziaGiorgia ed Elena.5 febbraio 2019La zia Rina con Carla, Romano e Cristian, sono vicini ad Erminio e Stefania in questo momento di dolore per la perdita della cara mamma5 febbraio 2019Adriano, Valeria, Annalisa, Roberto e Marco partecipano al dolore di Stefania e famiglia per la perdita della cara mamma5 febbraio 2019Ho avuto la fortuna di conoscerele qualità, la sua forza e la sua simpatia, il suo ricordo rimarrà sempre nel mio cuore.Sentite condoglianze a tutti i suoi cari.Nadia e famiglia.5 febbraio 2019Vilma insieme a Pier Luigi e Pier Maria sono vicini ad Erminio e Stefania e famigliari per la perdita della loro mamma5 febbraio 2019