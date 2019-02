PIERPAOLO BAROZZI

«Quelli che amiamo ed abbiamo perdutonon sono più dove erano,ma sono sempre e dovunque noi siamo ».(S.Agostino)É mancato ai suoi caridi anni 74Profondamente addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Rita, i figli Barbara con Giuseppe e Michele con Catia, gli adorati nipoti Arianna, Alessandro, Lorenzo e Maria Sole, le sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo mercoledì 6 febbraio alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato in Via di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Una veglia di preghiera questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Giovanni Delnevo e al medico curante Dott. Filippo Barbarese.5 febbraio 2019Ï Famiglie Minari Claudio, Federico e BarbaraÏ Bruna e Enore BianchiÏ Maria Angela, Emanuele, Monica, Irene, PietroGraziemarito, papà e nonno meraviglioso per il bene che ci hai voluto e per i tanti momenti belli che abbiamo trascorso tutti insieme.Con amore, Rita.5 febbraio 2019Ti sei stancato tantoora riposa.Con immenso amore, Michele e Barbara.5-2-2019Ciaograzie per tutto l'amore che ci hai voluto.Lorenzo, Maria Sole, Arianna e Alessandro.5 febbraio 2019La sorella Maria con Germana, Antonio e famiglie si uniscono al dolore di Rita, Barbara e Michele per la perdita del caro5 febbraio 2019Ciaola tua bontà ed il tuo sorriso saranno sempre con noi.Tua sorella Rina con Sauro, Manuela, Annalisa, Andrea, Simone, Paola.5 febbraio 2019Ciaopiù forte della morte è l'amore.Sarai sempre nei nostri cuori.Aldo e Rita Signorini con Domenico e Nadia, Melissa e Camilla.5 febbraio 2019Teresa con Tony, Giovanna e Francesco, Cristina ed Enrico ricordano con affetto il caroe sono vicini a Rita, Barbara e Michele.5 febbraio 2019Ciaograzie per le belle feste passate insieme.Ci stringiamo a Rita, Barbara e Michele.Luisa, Piero e Marco.5 febbraio 2019Ciaoti ricorderemo sempre.Rosalia De Molinere con Sabina e Silvano ed Elisa.5 febbraio 2019I nipoti Daniele e Giovanni si uniscono al dolore di Rita, Michele e Barbara per la scomparsa del caro zio5 febbraio 2019Caro Michele, ti siamo vicini in questo triste momento per la perdita del tuo caro papàGli amici del lunedì.5 febbraio 2019