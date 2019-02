RINA ROSATI

Ci ha lasciato la nostra caradi anni 92L'annunciano la figlia Bruna con Aldo, l'amato nipote Simone con Chiara, il fratello Renato, la sorella Angelina ed i famigliari tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 6 c.m. alle ore 13.45 partendo dalla Sala del Commiato del S. Mauro Abate di Colorno per il Duomo.Le ceneri riposeranno nel locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie a tutto il personale del Reparto del Prof. Volpi dell'Ospedale Maggiore di Parma per le cure prestate.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nel Duomo di Colorno.5 febbraio 2019Ï Mariarosa, ElisaUgo, Luisa Sassi e famiglie partecipano al dolore di Bruna, Aldo e Simone per la perdita della cara signoraed esprimono sincero cordoglio.5 febbraio 2019Miriam, Bianca, Antonella e famiglie partecipano al dolore di Bruna ed Aldo per la scomparsa della loro cara5 febbraio 2019Lella ed Emilio Sassi con Annalisa, Guglielmo e Paolo commossi sono vicini a Bruna, Aldo e Simone per la scomparsa della loro cara5 febbraio 2019