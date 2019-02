SILVANO COCCONI

È mancato all'affetto dei suoi cari(Pasticcere)Ne danno il triste annuncio la moglie Edda, i figli Davide con Mariangela, Ivan e Jacopo e Andrea con Tommaso, il fratello Pier Luigi e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 7 febbraio partendo alle ore 9.00 dalle Piccole Figlie per la chiesa di Santa Croce, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale tutto dell'Hospice delle Piccole Figlie.Un grazie di cuore al Dott. Gianluca Gonzi e alla Dott.ssa Caterina Conforti per la grande umanità e professionalità.6 febbraio 2019Ï Mariangela, Lisa, Mirko CoruzziÏ Franco, Marisa e LuciaÏ Fam. Maurizio e Alessandro GreciÏ Gianna e CristinaÏ Patrizia, Cinzia e famiglieÏ Stefano, Malù, Abramo, Luca, ElisaCiao nonnoresterai per sempre nei nostri cuori.I nipoti Ivan con Martina, Jacopo con Enny e Tommaso.6 febbraio 2019In questo triste momento gli amici della Sezione Ciclismo del CRAL CA Cariparma sono vicini a Davide per la perdita del caro papà6 febbraio 2019Fam. Fantini Stefano e tutti i dipendenti della Pasticceria Cocconi di Pilastrello sono vicini alla famiglia per la grave perdita del caro amico e maestro6 febbraio 2019La Direzione, gli allenatori, gli amici tutti della Sezione Basket del Cus Parma, partecipano al dolore di Ivan e famiglia per la perdita del nonno6 febbraio 2019La Direzione, la Segreteria, la Commissione Sportiva e gli amici tutti della Sezione Golf del Cus Parma, partecipano al dolore di Davide e famiglia per la perdita del padre6 febbraio 2019Corrado, Daniele, Silvia Cocchi e rispettive famiglie, profondamente commossi, si uniscono al dolore di Pierluigi ed Andrea per la scomparsa del loro caro6 febbraio 2019Francesco e Cristina, Andrea e Luana, Francesca, Chiara con Bianca e Ugo sono vicini a Edda, Davide, Andrea e rispettive famiglie nel ricordo del loro caro6 febbraio 2019Benita, Gianluca, Gloria e famiglie partecipano commossi al dolore dei famigliari per la perdita del caro6 febbraio 2019Bruna, Laura e Michele Bordi ricordano il carissimo amico6 febbraio 2019Antonio, Paola e Michele Belli partecipano con affetto al dolore di Pierluigi, Edda e familiari per la scomparsa del carissimo6 febbraio 2019Anna e Giulio Pigoli, Marco, Alessandra e Francesca Brandolini sono vicini nel dolore ad Edda, ai figli e famigliari tutti per la scomparsa di6 febbraio 2019Silvana con Stefano, Cinzia, Francesca, Ciro, unitamente a Paola e Elio con Luca, Marilia, Laura, Paolo e Franco si uniscono al dolore della moglie Edda del fratello Pier Luigi dei loro figli con famiglie per la scomparsa del caro6 febbraio 2019Siamo vicini a Edda, Davide ed Andrea per la perdita del caroGiorgio, Lina e famiglie.6 febbraio 2019