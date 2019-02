ANGIOLINA AGNETTI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Con profondo dolore l'annunciano i figli Giuseppe, Fabio, le sorelle, i fratelli, la nuora, i cognati, i nipoti Micaela con Andrea, Gian Marco, Marcello e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 15.00 con partenza dall'abitazione per il Duomo di Berceto, indi al Cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Dottoressa Gaia Piccinini per le amorevoli cure prestate.6 febbraio 2019Stefania, Gianni e Federico sono vicini a Micaela e famigliari per la perdita della cara nonna6 febbraio 2019