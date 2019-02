EMILIO RUBINI

Ci ha lasciato un uomo buonodi anni 90Lo annunciano la moglie Velia, i figli Romano con Tiziana e Ilvo con Flora, i nipoti Daniele con Annalisa, Luca con Samanta, Andrea con Federica, Alida, Valentina con Michele, gli adorati pronipoti Matilde, Lucrezia e Matteo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 7 febbraio alle ore 13.45partendo dalla Sala di Commiato Cof(V.le Villetta 16) in Parma, per la chiesa ed il cimitero di Cazzola.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada alla dottoressa Enrica Zambrelli e al dott. Giampaolo Bacchini.6 febbraio 2019Ï Alice e figlieÏ Luciana e figliEnrico, Graziano, Luigi, Valeria e Rinaldo Groppi e famiglie si uniscono al dolore di zia Velia e i cugini Ilvo e Romano per la perdita del caro6 febbraio 2019Lucchini Paolo con i dipendenti della ditta FALP Srl e ditta Dall'Argine Gianpaolo Srl, porgono sentite condoglianze al signor Ilvo e famiglia per la perdita del padre signor6-2-2019Gianfranco, Giuseppe, Patrizia e Silvia partecipano al dolore della famiglia per la perdita del caro6-2-2019I dipendenti e collaboratori della Food Processing Equipment Srl si stringono a Velia, Ilvo, Romano, Andrea, Alida, Luca, Daniele e famiglie per la perdita del caro6-2-2019Luisa, Stefano, Gabriele, Lorena sono vicini ai familiari per la perdita del caro6 febbraio 2019Deanna, Corrado e famiglie partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro6 febbraio 2019Gli amici Lory Carlo, Maurizia Alfredo, Paola, Lucrezia, Francesca Paolo, Leila Valerio, Soara Attilio, Giusy Vito, Anna Armando, sono vicini a Ilvo Flora, Romano Tiziana e alla signora Velia per la perdita del caro6 febbraio 2019