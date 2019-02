AMELIA CHIASTRA

Il Signore ha accolto tra le sue bracciadi anni 81Lo annunciano il marito Alide, i figli Paola con Ciuseppe e Giorgia, Matteo con Lorenza, il fratello Francesco con Rossella, Davide, Letizia e il piccolo Amedeo.I funerali si svolgeranno domani giovedì 7 febbraio alle ore 9 partendo dall'abitazione in Traversetolo (v.Salvo D'Acquisto 1) per la chiesa parrocchiale, indi al crematorio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Traversetolo,Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano i medici dott. Lauretani e dott. Bussolati, il personale della Clinica Geriatrica di Parma e il medico curante dott.ssa Mara Reggiani.Non fiori ma offerte all'Associazione «Amicizia Senza Frontiere Onlus» di Parma.6 febbraio 2019Ï Luciana Ugolotti e famigliaÏ Bianca PonticelliÏ Fam. Silvia ArduiniÏ Fam. Miriam NardiÏ Fam. Sergio, Arnaldo PederzaniÏ Fam. Alberto ReverberiÏ Fam. Mario GuidettiÏ Gianna e Giorgio ZiveriÏ Giuseppina e TranquilloÏ Gianluca e Cristina BrugnoliÏ Fam. Giorgio SartiÏ Famigia Riario RobertoÏ Armando e Luisa PadovaniÏ Ada e Virginio TerenzianiÏ Fam. Aldo FerrariÏ Mariangela, Marta, EliseoÏ Ina Dall'OrtoÏ Bea, Donatella e famiglieÏ Fam. Giuseppe, Davide BonilauriÏ Anna, Claudia, RenataCiaoci mancherai tanto.Manilla, Jimmy, Silvia, Maura. Cri.6 febbraio 2019Ennia, Paolo e Lori partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della cara6 febbraio 2019Ciao ziaAmedeo.6 febbbaio 2019Delfina, Alessandro e Cristina Vignali sono vicini ai famigliari per la scomparsa della cara6 febbraio 2019Ci mancherai tantoLe amiche della palestra.6 febbraio 2019Cristina e Simone, Francesca e Simone, Daniela e Fabrizio, Laura e Massimiliano, Luca, Silvia ricorderanno per sempree abbracciano con affetto Alide, Paola e famiglia in questo difficile momento.6 febbraio 2019I condomini del Condominio Boni si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa della cara6 febbraio 2019Purtroppo accade in un solo attimo ciò che non vorremmo accadesse mai.Il vostro dolore è anche il nostro.Siamo vicini a Paola e famiglia per la perdita della caraGli amici Motociclisti per Caso.6 febbraio 2019Franca con Carlalberto e Betta prendono parte al dolore di Alide e famigliari per l'improvvisa perdita della cara6 febbraio 2019I commercianti di Traversetolo sono vicini a Alide, Paola e Giorgia per la perdita della cara6 febbraio 2019Loredana e Michele sono vicini a Alide, Paola, Matteo e familiari per la perdita della carissimanostra guida nel lavoro e nella vita.6 febbraio 2019Ci uniamo con affetto al dolore dei familiari per la perdita della caraFamiglia Delio Folzani.6 febbraio 2019