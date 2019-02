ANNA MARIA PLODARI

È improvvisamente mancata all'affetto dei suoi caridi anni 59Ne danno il triste annuncio i fratelli Primo con Franca, Giuliano con Anna Maria, Giuseppe, Severino, Prassede con Adolfo e Guido con Lorenza, le zie Maddalena e Suor Prassede, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, giovedì 7 febbraio 2019, alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in Vedole di Colorno al numero civico 59 per la chiesa locale.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Gainago di Torrile.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di Vedole.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 febbraio 2019Ï Famiglia Romano PavesiÏ Mafalda Guatteri RebecchiÏ Famiglie Carla, Federica RebecchiÏ Rosalba, Alberto Rossi e figliMaura e Faber sono vicini a tutti i familiari in questo doloroso momento per la perdita della loro cara6 febbraio 2019Il «Circolo ANSPI» di Coenzo è vicino a Prassede per la scomparsa della cara sorella6 febbraio 2019Carissimasiamo i tuoi ex colleghi della Vetro Paini e vogliamo ringraziarti per averci dato la tua amicizia... siamo certi che ti ricorderemo per sempre.6 febbraio 2019La famiglia Serra è affettuosamente vicina a Primo e famigliari per la scomparsa della sorella6 febbraio 2019Carissimanon sei più con me... ma il tuo ricordo rimarrà sempre nel mio cuore.La tua amica Martina.6 febbraio 2019