GRAZIANO LAFIANDRA

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Alessio con Samanta, Marco con Katia, i nipoti Emanuela, Daniele, Kevin e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 14,30 partendo da «Villa Parma» per la Chiesa di Corcagnano indi per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale medico e paramedico della «Casa Protetta Tommaso Gulli».6 febbraio 2019Dirigenti e dipendenti tutti della Società Acmi Spa si uniscono con grande affetto al loro caro collega Marco e famiglia per la dolorosa perdita del padre6-2-2019Ivo e Liliana con Katia e Simone si stringono affettuosamente a Alessio, Samanta e famigliari per la scomparsa die porgono sentite condoglianze.6 febbraio 2019Gli amministratori della Società Acmi Spa esprimono con grande dolore il loro cordoglio a Marco e famiglia per la perdita del padre6-2-2019