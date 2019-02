PIETRO TARTARI

È mancato ai suoi caridi anni 91Ne danno il doloroso annuncio i figli Luciano con Grazia, Paolo con Giovanna, Arianna e Selene, il fratello Rolando, le cognate, i cognati, i nipoti, la cara Mascia e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo oggi 6 febbraio alle ore 10,30 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Filippo Barbarese.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Fornovo.6 febbraio 2019Ï Guglielmo e GiovannaÏ Poletti RitaÏ Stella, Doriana, DeannaCi stringiamo a Luciano e Paolo per la perdita del caro zioDaniela e Cristian.6 febbraio 2019Tonino con Bianca, Luigi con Noemi e Martina sono vicini a Paolo e Luciano per la morte del caro papà6 febbraio 2019Famiglie Giuseppe e Andrea Orsi ricordano con stima e affetto il «Bis» e sono vicini a Luciano, Paolo e famiglie per la perdita del caro6 febbraio 2019