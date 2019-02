CROCE

È mancata all'affetto dei suoi cari TINA COTTI GIORDANI



Ne danno il triste annuncio il figlio Bruno, la nuora Loredana, le carissime nipoti Chiara e Federica, il fratello Enrico, nipoti, cugini e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.50 partendo dalla Sala del Commiato ditta Bola di Felino, per la chiesa di Sala Baganza, indi al Tempio di Valera.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Si ringraziano tutte le persone che con la presenza l'assistenza e la preghiera le sono state vicine nel periodo della malattia. Sala Baganza, 7-2-2019



Ï Ester, Mariolina e Giorgia Montagna



Ï Franco Giordani e famiglia



Ï Sez. Avis Sala Baganza



Carlo, Mara, Claudio partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara zia TINA Felino, 7 febbraio 2019



Il Baseball Club Sala Baganza si stringe a Bruno e famiglia per la scomparsa della cara TINA Sala Baganza, 7-2-2019



La famiglia Bagatti è vicina alla famiglia Giordani in questo momento per la perdita della signora TINA



e porge vivissime condoglianze. Sala Baganza, 7 febbraio 2019



Abbracciamo i famigliari con affetto sincero nel ricordo della cara TINA



Gli amici Aldino, Claudio e Mara, Pierluigi ed Elena, Alberto ed Erika, Nicandro e Marta con le rispettive famiglie. Sala Baganza, 7 febbraio 2019