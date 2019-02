GIOVANNA MORI

Ha raggiunto il suo adorato PinoNe danno il triste annuncio i figli Claudio con Mariarosa, Angelo con Diana, Sara, gli adorati nipoti Annalisa, Mattia, Alessia e Luca, i fratelli Oreste e Elia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato, 9 febbraio alle ore 10,30 partendo dalla Sala del commiato in Langhirano Via Renzo Pezzani n. 27 per l'Oratorio di Torrechiara, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato venerdì sera alle ore 20,30 nell'Oratorio di Torrechiara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Antonio Chiapponi.7 febbraio 2019Ï Famiglie StagniÏ Caterina Noghera«Con il cuore a terra, ma con gli occhi rivolti verso il cielo»Grazieper tutto l'amore e l'affetto che ci hai dato.Sei stata e sarai sempre un grande esempio da seguire.Annalisa, Mattia, Alessia e Luca.7 febbraio 2019I nipoti Giorgio e Vittorio con Mirella si uniscono al dolore di Claudio, Angelo e Sara per la perdita della cara mamma7 febbraio 2019Gli amici Iris, Fabio, Renata, Marta, Ida, Paolo, Barbara, Stefano, Anna, Lele, Michela, Carlo sono vicini a Claudio, Angelo, Sara e famiglia per la perdita della cara mamma7 febbraio 2019Titolari e dipendenti della Zinelli Snc partecipano con affetto al dolore che ha colpito Claudio e famigliari per la perdita della cara mamma7 febbraio 2019