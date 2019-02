SILVANO SALATI

Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatoAddolorati ne danno il triste annuncio la moglie Anna Maria, il figlio Emanuele con Francesca, i consuoceri unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svoglerà venerdì 8 febbraio alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Trecasali ove alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa indi al locale cimitero.Il Santo Rosario sarà recitato a Parma questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di San Bartolomeo in via Carducci.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al medico curante Dott.ssa Beatrice Ceresini per la disponibilità sempre dimostrata.7 febbraio 2019Ï Alberto, Angela, Felicia e Carlotta PizziÏ Bianca GrossiCarissimoEri amore, amore per la tua famiglia, per la vita, per chi ti stava accanto.Sei stato di insegnamento per i tuoi cari e per quelli che ti hanno conosciuto con la tua saggezza, la costante presenza, il rispetto verso gli altri, il tuo immenso altruismo, la forte determinazione e la tua infinita dolcezza.Un grande cuore come il tuo non può spegnersi, ma continuerà a battere nelle persone che ti amano.Anna, Emanuele e Francesca.7 febbraio 2019sarai nei nostri cuori per sempre.Anna Maria e Valter.7 febbraio 2019Le famiglie Giampiero Pietrucci, Guido Violi, Pietro Bonardi, Giovanni Giavarini profondamente colpiti dall'improvvisa scomparsa del caro, vero amicoDott.partecipano commossi al dolore della moglie Anna e del figlio Emanuele.7 febbraio 2019Renato, Luisa, Silvana, Guglielmo, Tiziana ed Emilio con le rispettive famiglie sono vicini ad Anna ed Emanuele per la perdita del caro7 febbraio 2019Gli amici Lauretta e Carlo, Giovanna e Maurizio, Milena e Alberto sono vicini con tanto affetto ad Anna ed Emanuele per l'improvvisa scomparsa del caro amico7 febbraio 2019In questo triste momento Adelfo, Rita e famiglie si stringono affettuosamente ad Anna ed Emanuele per la perdita del caro7-2-2019