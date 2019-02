GIOVANNI BARELLA

È mancatodi anni 80Lo annunciano la moglie Gabriella, il fratello Giorgio con Miriam, i nipoti Cristina con Massimo, Simona con Pietro e Valeria, Luca e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.30partendo dalle sale del commiato Adein Viale Villetta 31/a per la Chiesa di Maria Immacolata indi per il Cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.7 febbraio 2019Ï Ivana, Valeria, Ada, Gabriella B., RominaAntonio e Erminia, Livia e Andrea con Martina e Giulia, Alessandra e Gino ricordano con affetto il caro amicoe sono vicini alla moglie Gabriella.7 febbraio 2019Condomini e amministratore del Condominio Residence 85, profondamente addolorati, si stringono con affetto ai familiari per la scomparsa del caro signor7 febbraio 2019