IRMA CONCAS

É mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Nino, le figlie Francesca con Gian Maria e Simona con Mirko, i nipoti Samuel e Noah e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi con partenza alle ore 15.15 dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7 febbraio 2019Ï Famiglia Marutti GiovanniÏ Famiglia Pioli GuidoÏ Famiglia Malpeli RenatoÏ Famiglia Levati ClaudioÏ Famiglia Russo AntonioÏ Famiglia Collecchi EnricoÏ Famiglia Gabella SilvioÏ Famiglia Folli PietroÏ Famiglia Viglioli MaurizioÏ Miglioli FrancescaÏ Bertozzi ClaudioÏ Famiglia Zanichelli Luigiuna parte di noi se ne va con te, ma nessuno ci ruberà i ricordi e la gioia dei momenti vissuti insieme.Un abbraccio Fausto, Ketty, Jean Pierre.7 febbraio 2019Caraoggi più che mai il mio pensiero va a te.Resterai sempre nel mio cuore.Tua sorella Antonia.7 febbraio 2019Ci uniamo con affetto al dolore di Ninì, Francesca e Simona per la perdita della caraLa cognata Maria, Sandro, Federica e famiglie.7 febbraio 2019Ciao ziaresterai sempre nei nostri cuori.I nipoti Stefano, Monica, Matteo, Giammarco e Marco, Jamaica, Sophia.7 febbraio 2019Purtroppo accade in un solo attimo ciò che non vorremmo accadesse mai.Il vostro dolore è anche il nostro, siamo vicini a Ninì, Francesca, Simona, alle sorelle, al fratello per la perdita della caraDenis, Paola, Max, Daniela, Gabriella, Mauro, Anna, Franca e Gianni.7 febbraio 2019Michi e Carlo con Chicco sono vicini a Francesca, Simona e Nino per la perdita della cara7 febbraio 2019...Non importa quanta distanza ci separiperchè tu vivrai sempre nei nostri pensieri.Tua sorella Mery con Giampy e Manuel.7 febbraio 2019Lara, Elisabetta, Debora e Paolo unitamente ai ragazzi del magazzino si uniscono al dolore di Francesca e famiglia per la perdita della cara mamma7 febbraio 2019Ciao Simo, la tuain punta di piedi se ne è andata.Stringiamo forte te, Noah e la tua famiglia.Le tue colleghe del Centro Diurno di Collecchio.7 febbraio 2019La famiglia Tegoni è vicina a Simona e famigliari per l'improvvisa perdita della cara7-2-2019Carla ed Enrico, Arnaldo e Isa, Ornella e Roberto abbracciano con fraterno affetto Nino, le figlie Francesca e Simona nel ricordo della cara7 febbraio 2019