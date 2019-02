ERCOLINA ZANICHELLI

«É stato un grande dono averti avuta con noi».É mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Maura con Roberto, Betty con Stefano e gli adorati nipoti Chiara, Brando e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 9 febbraio partendo alle ore 10.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Leonardo indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato venerdì alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia.Un particolare ringraziamento all'amico Dottor Umberto Marzi, al Dottor Vignali, al Dottor Ferrari ed a tutto il personale della «Clinica Medica» dell'Ospedale di Parma per le amorevoli cure prestate.7 febbraio 2019Ï Maristella e figliCiaomi mancherai.Chiara con Giovanni.7 febbraio 2019Ciaosiamo stati bene insieme, ti voglio bene.Il tuo Brando.7 febbraio 2019Il fratello Lino e le sorelle Lina e Laura con i rispettivi figli partecipano al dolore di Maura e Betty e famiglie, per la perdita della cara7 febbraio 2019Un abbraccio per sempre caraAngelo, Lisetta, Debora, Alan e Alex.7 febbraio 2019Ciaosarai sempre nei nostri pensieri.Maurizio, Luciana e figli con rispettive famiglie.7 febbraio 2019Un caro saluto a ziaun abbraccio a Maura e Betti.Aldo e Deanna.7 febbraio 2019I colleghi della Coms srl sono vicini ad Elisabetta per la perdita della cara mamma7 febbraio 2019Il condominio Girasole si unisce al dolore della famiglia Scita per la perdita della cara7 febbraio 2019Sandro, Andrea ed Annamaria con le rispettive famiglie sono vicine a Maura e Betty per la scomparsa della cara mamma7 febbraio 2019Sonia e Gigi sono vicini nel dolore all'amica Betty e famiglia per la perdita della mamma7 febbraio 2019Siamo vicini ai famigliari per la perdita della caraCon affetto Vittorina, Gabriele, Catia, Fabio, Chiara.7 febbraio 2019