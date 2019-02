ANNETTA FLAPPINI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 95InsegnanteNe danno il triste annuncio il figlio Graziano con Mariella, la nipote Federica con Raffaele, Maddalena ed Edoardo, il fratello Gianni con Germana ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, venerdì 8, alle ore 14.45 partendo in auto dalla abitazione per la chiesa di Sorbolo (ore 15.00) indi si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.8 febbraio 2019Ï Flavia Anzolla e figliÏ Fam. Gabriella e Giuliano GabelliClaudia ed Emanuele con le rispettive famiglie piangono la perdita della cara ziae la ricorderanno sempre con tanto affetto.8 febbraio 2019Gardoni Roberto e famiglia partecipano al lutto dell'Ing. Graziano Ceci per la perdita della cara mamma8 febbraio 2019Luigi e Isabella con Barbara sono vicini a Gianni e Germana per la perdita della cara8 febbraio 2019