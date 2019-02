MAURIZIO ALBERTELLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 64Ne danno il triste annuncio la moglie Francesca, il figlio Andrea, la mamma Bice, il fratello Paolo con i figli Matteo, Luca e Marco, la suocera Luisa, la cognata Federica con i figli Matteo e Luca.I funerali si svolgeranno domani sabato 9 febbraio alle ore 16.30 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/a per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il personale medico e paramedico del Reparto dell'Oncologia Medica e il Day Hospital Oncologico in particolare il Dott. Marcello Tiseo.Un grazie vada al medico curante Dott. Giuseppe Isolini.8 febbraio 2019Ï Giuseppe, Donatella, Monica, GiuliaÏ Famiglia Campanini GiampaoloÏ Capra AldaÏ Famiglia Lucca GiorgioÏ Famiglia Fava CesareÏ Andrea Anzola e famigliaÏ Rita, Alberto, FrancescaÏ Belicchi Lino e famigliaL'azienda Inox '80 Srl, amici e colleghi di lavoro, sono vicini ad Andrea per la perdita del caro papà8-2-2019L'Asd San Polo Calcio partecipa al dolore di Andrea e dei familiari per la perdita del caroprezioso amico della nostra grande famiglia.8-2-2019Il Presidente, il Consiglio Direttivo, gli allenatori, i ragazzi e amici dell'OR.SA. partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro8 febbraio 2019Paolo, ti siamo vicini per la perdita del tuo caro fratelloAnna, Angelo, Amaro, Gabriele, Giannina, Luciano, Roberta, Rosa, Silvana.8 febbraio 2019Franco, Cristina e Federica Carrara sono affettuosamente vicini alla famiglia Albertelli per la perdita del carissimo8 febbraio 2019Il tuo sorriso e la tua dolcezza hanno accompagnato i nostri primi calci al pallone ed, ora, noi ti abbracciamo per accompagnarti lassù.Buon viaggioI tuoi bimbi del San Polo 2007.8-2-2019I condomini del condominio Verdi, scala 18/4 porgono sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del signor8 febbraio 2019