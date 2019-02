DOMENICO PARISI

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano il figlio Luca con Francesca, gli adorati nipoti Matteo e Matilde e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 9 febbraio partendo alle ore 11.15 dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa dello Spirito Santo indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso lastessa parrocchia.Un particolare ringraziamento al medico curante Dottor Manrico Guerra, ai medici e al personale della Casa di Cura di Parma, a Bianca, Ana e Vladimiro per le amorevoli cure prestate.8 febbraio 2019Ï Rita, Roberto e Manuel MontaliCiaoCi stringiamo in un grande abbraccio a Luca e famiglia.Daniela e Giampietro con Ali e Lia.8 febbraio 2019Ciao zioricordo sempre con gioia i bei momenti in cui mi portavi a giocare e ti divertivi con me.Mi stringo a Luca e famiglia in un caloroso abbraccio e sono loro vicino in questo doloroso momento.Paolo.8 febbraio 2019Luca e Marco Orefici con Paola e Nazzarena esprimono vivo cordoglio a Luca e Francesca per la scomparsa dello stimatoDott.8 febbraio 2019Giampiero e Felicina, Paolo e Paola con Elena, Michele e Alessandro partecipano con affetto al dolore di Luca, Francesca, Matteo e Matilde per la scomparsa del caroDott.8 febbraio 2019Le famiglie Viaro, Bertolini e Vallocchio partecipano con affetto al dolore di Luca per la perdita del caro papà8 febbraio 2019Marco, Massimo e Anna Magnani partecipano commossi al dolore di Luca e famiglia per la perdita del caro papàDottor8 febbraio 2019Siamo vicini a Luca e famiglia per la perdita del papàRoberto Vecchi, Barbara Bergantini, Francesco, Tommaso e tutto lo staff del Centrofotocine.8 febbraio 2019Gli abitanti del condominio Sandra e l'amministratore partecipano al dolore della famiglia Parisi per la perdita del caro8 febbraio 2019La cooperativa Fiorente è affettuosamente vicina all'amico e socio Luca e alla sua famiglia in questo triste momento per la scomparsa del signor8 febbraio 2019Cesare e Luisa partecipano al dolore di Luca e famiglia per la perdita del papà8 febbraio 2019I dipendenti dello Studio Parisi Ivan e Simona insieme a Bruna con le proprie famiglie sono affettuosamente vicini a Luca e famiglia per la perdita del papà8 febbraio 2019