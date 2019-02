AGOSTINO FERRARI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio il figlio Roberto con Laura e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 9 febbraio alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano Via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Petrignacola.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 febbraio 2019Ï Simone e Manuela ToschiÏ Silvana, Valeria e famiglieÏ Silvia, Marco Toschi e famigliaOscar, Orietta sono vicini in questo triste momento a Roberto per la perdita del papà8 febbraio 2019Giuseppe, Davide e Teresa sono vicini a Roberto in questo triste momento per la perdita del papàche noi ricordiamo con tanto affetto e simpatia.8 febbraio 2019I componenti della squadra cinghiale Rivalba sono affettuosamente vicini a Roberto per la perdita del caro papà8 febbraio 2019Titolari, dipendenti, collaboratori della ditta Italpork sono vicini all'amico Roberto per la perdita del caro papà8 febbraio 2019