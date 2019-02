MARISA AMORETTI

Ci ha lasciatiLa famiglia tutta, annuncia che i funerali si svolgeranno domani, sabato 9 febbraio, alle ore 14.45 partendo dalla Sala del Commiato Cof Parma in Via Villetta 16/a per la chiesa di San Lazzaro indi al Tempio di Valera.Successivamente le ceneri della cara Marisa riposeranno nel cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 febbraio 2019