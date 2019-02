ANGELO OLLARI

«Mi hai insegnato l'amore e ho fatto del mio meglio per impararlo»La moglie Ines, il figlio Giordano annunciano la dolorosa scomparsa di Giorgio, con cui hanno condiviso oltre mezzo secolo di gioia e amore.I funerali si svolgeranno sabato 9 febbraio alle ore 14 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Bernardo in via Prampolini indi al cimitero di Neviano dei Rossi.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di San Bernardo.I più sentiti ringraziamenti vanno a tutto il personale dell'Istituto Don Gnocchi, al Dott. Naser Solimani, Dott. Giulio Teresi e all'infaticabile fisioterapista Alessandro Zinelli.8 febbraio 2019Delia, Rossella, Marcello e Lorenzo ricordano con affetto8 febbraio 2019Rimarrà sempre nei nostri ricordi il carissimo zioUn abbraccio a Zia Ines e Giordano.I nipoti Anna, Romano, Gianfranco e famiglie.8 febbraio 2019Ciao ziograzie per tutto l'affetto che ci hai donato.Sarai sempre nel nostro cuore.I tuoi nipoti Tiziana, Alberto, Silvia.8 febbraio 2019I condomini e l'amministratore del condominio Europa di Via Milano n.2-4-6 a Parma porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Ollari-Scorza per la scomparsa del signor8 febbraio 2019ti sia quieto e sereno questo passaggio sapendo che lo straziante dolore dell'amata Ines sarà confortato dal tuo Giordano.Gli amici di sempre: Lele, Merca, Gigio, Giampe, Ivan, Chicco, Bubu, Serpe, Checco, Giorgio, Mazzo, Sandro, Idris e le loro famiglie si stringono con un forte abbraccio a Ollo e alla mamma.8 febbraio 2019«Dio sa mescolare il dolce con l'amaro e converte in premio eterno le pene transitorie della vita»(San Pio da Pietralcina)Tutti i dipendenti e collaboratori di O' srl si stringono con affetto e partecipazione al dolore della signora Ines, di Giordano con Alessandra per la perdita dell'amato8 febbraio 2019