VALERIO DALL'OLIO

Ci ha lasciatidi anni 78Ti ricorderemo sempre per la tua infinità bontà.L'annunciano con dolore la figlia Romina con Stefano, la sorella Maria con Enzo, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi venerdì 8 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa di Traversetolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il Dott. Umberto Scoditti. Traversetolo, 8 febbraio 2019Ciao zioti ricorderemo sempre con affetto.Marilena con Fabrizio. Michele con Ilaria, Arianna e Caterina.8 febbraio 2019Andreina e Anna sono vicine a Romina per la perdita del caro papà8 febbraio 2019Simona, Daniela, Tonino e Luisa sono vicini con affetto a Romina e Stefano per la perdita del caro8 febbraio 2019