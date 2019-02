FRANCESCA Parma, 9 febbraio 2 019



Il Presidente della FIASA Roberto Catelli, il Direttore Albe rto Savina, il Vice Direttore Piergiorgio Ricchetti ed i Colleghi tutti della FI ASA, esprimono vivo cordoglio alla famiglia Conti per la scomparsa della signor a FRANCESCA CONTI Parma, 9 febbraio 2019



Il Presidente del Gruppo delle Imprese Art igiane, Giuseppe Iotti, il Segretario Generale Maurizio Caprari, il Capo della S ezione Prosciuttifici Ercole Ravanetti unitamente a tutti i componenti della Con sulta prendono viva parte al dolore della famiglia Conti per la perdita della si gnora FRANCESCA CONTI Parma,&n bsp; 9 febbraio 2019



Il Gruppo di Protezione Civile Ror di Langhirano prende parte al dolore dei familiari per la perdita della cara < strong>FRANCESCA Langhirano, 9 f ebbraio 2019



Ciao FRANCY



sarai per sempre nei nostr i cuori.



Mary, Alle, Sere, Lory. Langhirano, ; 9 febbraio 2019



Dirce e Tancredi, in questo triste momento, partecipano commossi al grave lutto che ha colpito Enrico, Mariangela, Daniela, Michela e famigliari tutti per la prematura scomparsa della cara FRANCESCA



della quale conserveranno per sempre u n indelebile ricordo. Mulazzano, 9 febbraio 201 9



«Ho combattuto la buona battaglia,ho terminato la mia co rsa,ho conservato la fede.»(2TM+CE>È mancata all'affet to dei suoi cariNe danno i l triste annuncio la mamma Mariangela, il marito Enrico, i figli Davide e Giacom o, le sorelle Michela con Filippo e Mirco, Daniela con Alessandro e Benedetta, l e nonne Giulia e Luisa e parenti tutti.Il funerale verrà celebrato lun edì 11 febbraio alle ore 11.00 partendo dalla sala del commiato in Via Pezzani p er la Chiesa parrocchiale di Castrignano (Castello), indi proseguirà per il Temp io di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera sabato 9 febbraio alle ore 20,30.Il presente serve di partecipaz ione e ringraziamento.9 febbraio 2019Ï Gabriele Trombi e famigliaÏ Famiglia Mar azzi ClaudioÏ Fam. Giorgio TramalloniÏ Famigli e Massimo e Stefano BorchiniÏ Famiglia Gian Luca e Marzia Canet tiÏ Famiglia Leporati- RossiÏ Maria Comitangel o e Sandro FochiÏ Ivo Virgoli e fam.Ï Fam. Rav asiniÏ Gavino Cuccui e fam.Ï Tino Simonini e f amigliaÏ Tina, Andrea e Mirca AnghinettiÏ Fam. Adriano VignaliÏ Michele Soncini e famigliaÏ Rolando Soncini e famigliaÏ Giuliano, Maurizio Bolzoni e famigliaÏ Rina, Gigi Brulotti e famigliaÏ Docenti e Persona le Scuola Infanzia RodariÏ Famiglia Lino e Anna Maccari< br/>La consuocera Valeria con Federico è affettuosamente vicina a Mariangel a e alla sua grande, bella famiglia per la perdita della loro cara9 febbraio 2019La zia Mariuccia con Massimiliano, Manuela, William, Kristian e relative famiglie si stringono nel dolore dei famigliari per la prematura perdi ta di9 febbraio 2019Luciana e Claudio Marai con Viviana e Ales sandro partecipano al dolore di Michela e Filippo per la scomparsa di