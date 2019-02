ADA BRANCHI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio i figli Luciano con Ave, Tiziano con Roberta, la nuora Franca, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 11 febbraio alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Panocchia, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Si ringrazia le infermiere domiciliari del Montanara Vigatto, le operatrici Aurora Domus, il personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma.Un particolare ringraziamento al Dott. Carlo Franchi per la disponibilità dimostrata.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 febbraio 2019Ï Vittorio RoncaiÏ Fausto e Rosetta VitaliÏ Famiglie Genesio, Luca e Paolo CantarelliÏ Liliana, Nadia e Guido TebaldiÏ Mina, Teresa e GianlucaÏ Mario e Maria Teresa BertoliÏ Roberto Eniti e famigliaCiao nonna bisgrazie per il bene e l'amore che ci hai dato.I tuoi pronipoti.9 febbraio 2019Rina e Carlo Maria e Ezio Dina e Marina con le rispettive famiglie piangono la perdita della cara zia9 febbraio 2019Ciaosarai sempre nei nostri pensieri.Guerrino, Gabriella e figli con rispettive famiglie.9 febbraio 2019La famiglia Puglia Walter partecipa al lutto dei famigliari per la perdita della cara9 febbraio 2019Luisa, Ettore, Rossana e Stefano sono vicini ai famigliari per la perdita della cara9 febbraio 2019Paolo, Tina, Mirella, Giuliana Tarasconi e famiglie partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della cara9 febbraio 2019Siamo vicini a Tiziano, Luciano e famiglie per la scomparsa della mammaGiuseppe, Fosca e Michela.9 febbraio 2019