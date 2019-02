GIOVANNI MOZZONI

È stato un grande dono averti con noi.È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Lilia, i figli Francesco e Isabella con le loro famiglie, la cugina Luciana, gli adorati nipoti Beatrice, Samuele e Pietro.I funerali avranno luogo domani alle ore 15.00 partendo dalle «Piccole Figlie» per la Chiesa della Trasfigurazione indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Dott. Andrea Bia, il reparto di Oncologia dell'Ospedale Maggiore, l'Hospice delle Piccole Figlie e gli amici che ci sono sempre stati vicini.10 febbraio 2019Ï Enver e Mirella BardullaÏ Carla, Sandra CocconiÏ Fam. Bacchi GianpaoloSamuele protegge nel suo cuore il dono del ricordo dell'amato nonnoe si stringe con affetto, assieme alla mamma Manuela, al dolore di papà Chicco, della nonna Lilia, di Isabella e di tutta la famiglia.10 febbraio 2019grazie di cuore per tutto.Con immenso affetto e riconoscenza.Sabrina.10 febbraio 2019Sabrina Bianchi e famiglia partecipano commossi al dolore di Lilia, Luciana, Francesco, Isabella e rispettive famiglie per la perdita del caro10 febbraio 2019Gianni, Eufemia, Paola, Romeo, Sarita e Davide abbracciano Lilia, Isabella e Francesco per l'immatura scomparsa delDott.ricordandolo non solo come stimato professionista ma anche come personale speciale.10 febbraio 2019Angela e Paolo Coruzzi partecipano al dolore di Lilia per la scomparsa del caro10 febbraio 2019Antonio e Cristina sono vicini alla famiglia Mozzoni per la perdita del loro caro10 febbraio 2019Ci uniamo con affetto al dolore di Francesco, Lilia e Isabella per la perdita del caroLuciana, Paolo, Chiara, Carlotta e Andrea.10 febbraio 2019Titolari e dipendenti della Melegari Auto partecipano al dolore dei familiari per la perdita delDottor10 febbraio 2019Lo Studio Dott. Bertolotti Andrea ed i collaboratori tutti, profondamente commossi si uniscono con un immenso abbraccio all'infinito dolore dei familiari, nel ricordo e nel rimpianto del caropersona speciale che è venuta a mancare.10 febbraio 2019Patrizia con Francesco, Pina ed Alessandra sono vicini a Lilia, Isabella e Chicco per la perdita del loro caro10 febbraio 2019Tina, Alessandro, Gianluca partecipano al dolore di Lilia, Chicco e Isabella per la perdita del caro10 febbraio 2019In rappresentanza della società MG Trading srl Maria Teresa Longhi, Daniele Rastelli, Georges Touma partecipano commossi al dolore dei famigliari per la triste perdita dello stimatoDott.10 febbraio 2019Cristina rivolge un affettuoso saluto ae si unisce al dolore di tutta la famiglia.10 febbraio 2019I colleghi dell'Unità di Educazione dell'Università di Parma si stringono a Isabella per la perdita del papà10 febbraio 2019Brunelli Michele, Gianmaria Longhi, Perricone Elena e tutti i collaboratori dello studio sono vicini a Isabella, Francesco e Lilia per la scomparsa del caro10 febbraio 2019Caro Francesco, ci stringiamo a te in questo triste momento per la perdita dell'amato papàEmanuele con Monica, Marco con Cristina, Sebastiano con Elisa, Pietro con Berna, Matteo con Marina, Stefano con Elisa, Vincenzo con Angela, Giuliano con Sabrina.10 febbraio 2019Giorgio e Filippo Mattioli partecipano commossi al dolore di Lilia, Francesco, Isabella e rispettive famiglie per la perdita del caro10 febbraio 2019