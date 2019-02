ENNIA MARAZZI

Ci ha lasciatodi anni 93Lo annunciano con grande tristezza la figlia Renata con Renato, la nipote Giorgia con Simone e la piccola Amelia, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 11 febbraio alle ore 14.30 in Reno, partendo dall'abitazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Reno.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Zammarchi, alle operatrici e operatori sanitari domiciliari, agli operatori della Croce Rossa di Tizzano e della Guardia Medica di Langhirano e al Dott. Fabio Capozzi.Un grazie di cuore alle carissime Valentina e Alona.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 febbraio 2019Ï Silvia, Davide e CamillaÏ Ave, Anna, Luciana, Carmela, Carlo e fam.Ï Renato e Ave IlariuzziÏ Sara Ilariuzzi e fam.Ï Lia Pesarin e famigliaÏ Famiglia Villani GuareschiÏ Vittorio e Roberta Zanlari e famigliaCiao alla mia cara, instancabile e fortissima nonnaDalla tua adorata nipote Giorgia.10 febbraio 2019Sono vicina alle care nipoti Renata e Giorgia con tanto affetto e immenso dolore per la scomparsa della caracognata e compagna della mia vita.Ida con Bruno, Delia e rispettive famiglie e Elena.10 febbraio 2019Ciao ziaci mancherai davvero tanto.Bruno e Tiziana con Gianmarco e Federica.10 febbraio 2019Andrea e Eleonora sono vicini a Renata, Giorgia e familiari tutti per la perdita della loro cara10 febbraio 2019Renata, tua mammacon Francesco è felice, ti guarda da lassù e ringrazia per tutto.Un abbraccio Vanda e Mauro.10 febbraio 2019