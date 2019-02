ROSELLA TAMANI

È mancataNe danno il triste annuncio il marito Roberto, il figlio Mauro con Cristina, le cognate Luisa e Maria, ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 11, alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 15.00 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al medico curante dottor Massimo Petrelli ed alle infermiere domiciliari del comune di Sorbolo, Camilla e Monica, per la professionalità dimostrata.Un ringraziamento particolare alla signora Maria Grazia per le premurose cure prestate, ed un grazie di cuore a Marilena, Clara e Renato per l'affetto e la costante presenza.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.11 febbraio 2019Ï Amadei Franco, Paola, SimonaÏ Gemino, Nelda MoraÏ Famiglia MontiÏ Gianni, Franca ZanichelliÏ Gemma, Maurizio SaccòNico, Luca, Valeria e Mirco Tamani sono vicini a Mauro e Roberto per la perdita della cara11 febbraio 2019CiaoIl tuo candore e la tua dolcezza resteranno indelebili nel tempo.Clara e Arty.11 febbraio 2019CiaoGrazie per averci regalato la tua amicizia.Porgiamo le più sentite condoglianze a Roberto, Mauro e Cristina.Famiglia fava Fausto, Luca e Paola.11 febbraio 2019