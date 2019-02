ANGELA SORMANI DE RISIO

Si è spento il dolce sorriso diAddolorati, lo annunciano i figli Enrico e Giulio, la nuora Antonella, il nipote Carlo Alberto, le sorelle Nora e Rosa.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 13 febbraio alle ore 9.45 presso la chiesa del Corpus Domini, con partenza dall'Ospedale Maggiore alle ore 9.30.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Giuseppe Montagna, a tutto il personale medico e paramedico dell'U.O. Medicina Interna e Lungodegenza Critica del Padiglione Barbieri.Un sentito ringraziamento a Rossana e Roman, alla signora Giacoma e alle due signore Tatiana per l'assistenza prestata.12 febbraio 2019Ï Ferdinando, Paola, Pietro e Alberto SartiÏ Carla, Davide e Laura, Ilaria UsbertiÏ Giovanni e Gabriella AllegriÏ Gabriele SansoniÏ Fam. PanichiCi uniamo al dolore di Enrico e famiglia per la perdita della cara ziaValentino, Walter, Federica e Alessandra.12 febbraio 2019Luigi Angiello e Anita Moglia, unitamente a Francesco Favari e Tommaso Zamboni partecipano commossi al dolore dell'amico Enrico e dei familiari per la scomparsa della loro cara12 febbraio 2019Mario e Paola Bonati sono vicini al collega ed amico Enrico per la perdita della cara mamma12 febbraio 2019Miriam, Bianca e Francesco con Giampaolo, Alberto, Annalisa sono affettuosamente vicini a Giulio, Enrico con Antonella e Carlo Alberto per la perdita della cara12 febbraio 2019Un abbraccio infinito dal profondo del cuore ad Enrico e famiglia per la scomparsa della caraEleonora, Pietro, Lorenza ed Enrico.12-2-2019Daniela, Davide e Emanuela con le rispettive famiglie sono vicini a Enrico e a tutti i suoi familiari nel triste momento della perdita della cara mamma signora12 febbraio 2019Carissimaeri amore, amore per la tua famiglia, per la vita e per chi ti stava accanto.Sei stata d'insegnamento per i tuoi cari e per quelli che ti hanno conosciuto con la tua saggezza, la costante presenza, il rispetto verso gli altri, il tuo immenso altruismo, la forte determinazione e la tua infinita dolcezza.Un grande cuore come il tuo non può spegnersi ma continuerà a battere nelle persone che ti amano.Ai tuoi adorati figli e ai tuoi famigliari tutti le più sentite condoglianze.Da Ivonne Gambazza, Titta Minardi, Elvira Bassottini, Piccinini Ernestina, Elisabetta Fredieri, Gabriella Baiardi.12 febbraio 2019Paola e Rita Bizzi sono affettuosamente vicine ad Enrico per la perdita della cara mamma12 febbraio 2019Simona Brianti, Giuseppe Bruno, Vittorio Cagna, Francesco Giuseppe Coruzzi, Paola De Angelis, Matteo de Sensi, Daniela Francalanci, Elisa Gandini, Enrico Maggiorelli, Matteo Martelli, Alessandra Mezzadri, Alberto Montanarini, Ugo Salvini, Lucia Silvagna, Marcello Ziveri partecipano al dolore del caro amico e collega Enrico per la perdita della madre signora12 febbraio 2019Luciano, Jacopo e Federico sono vicini a Enrico e Giulio per la perdita dell'amata madre12 febbraio 2019Emilio e Lella con Annalisa, Guglielmo e Paolo sono vicini con affetto ad Enrico, Antonella e familiari per la scomparsa della cara signora12 febbraio 2019Le famiglie Manzini e Tivoli sono vicine alla famiglia De Risio per la perdita della indimenticabile12 febbraio 2019I condomini del condominio Ducale partecipano al lutto della famiglia De Risio per la perdita della cara signora12 febbraio 2019Alessandra, Antonella, Flavio, Francesca, Giorgio, Massimo, Michela, Paolo e Raffaella partecipano al grande dolore di Enrico e famiglia per la perdita della madreVi stringiamo in un grande ed affettuoso abbraccio.12 febbraio 2019Milena, Andrea, Silvia e Michele partecipano al dolore di Rosa, Nora ed Enrico per la scomparsa della cara12 febbraio 2019Marco e Vinicio sono vicini ad Enrico e famigliari per la scomparsa della cara12 febbraio 2019Ugo e Luisa con Giusi, Laura, Silvia, e famiglie, profondamente commossi, si uniscono ad Enrico, Antonella, Giulio e Carlo Alberto condividendo la dolorosa perdita della loro cara signora12 febbraio 2019