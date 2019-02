BRUNA GRUZZA

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio il figlio Giorgio con Raffaella e Giulia, la figlia Cristina con Massimo Matteo e Michela, le consuocere Bruna e Bianca, sorelle, fratelli, cognati, cognate e nipoti.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 13 alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Patrizio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Un particolare ringraziamento al medico curante Dottoressa Ilaria Fiorino e al Dottor Daniele Zanoni.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.No fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Parma.12 febbraio 2019Ï Mauro Fainardi e famigliaÏ Matteo Fainardi e famigliaÏ Gina Adorni RosiÏ Franco e Claudia Greblo e famiglieÏ Fam. Anna e Carlo BertolettiÏMaria e Paola FainardiÏ Famiglia CagninAnna Maria con Rossella e Alessandro sono vicini a Giorgio e famiglia in questo triste momento per la perdita della cara mamma12 febbraio 2019Bianca, Luciano, Angela Testa e famiglie sono vicini a Cristina e famigliari tutti per la perdita della cara12 febbraio 2019Sentite condoglianze a Cristina e Giorgio per la perdita della caraFamiglie Lambertini, Testa, Forlani, Viani, Ghillani.12 febbraio 2019Vilma Stocchi Olari e figlie partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa della cara12 febbraio 2019