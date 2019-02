MIRKO POLETTI

Ci ha lasciati troppo prestodi anni 39Addolorati lo annunciano la mamma Angela, il papà Rino, il fratello Stivan con la moglie Cristina e il figlio Matteo, la nonna Ada, gli amici e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 13 c.m. alle ore 14,30 in Cattedrale, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18,30 in Cattedrale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia immensamente il Dr. Francesco Ghisoni e tutto il personale medico, infermieristico e OSS dei reparti Day Hospital Oncologico, Urologia e Chirurgia dell'Ospedale di Vaio.Un grazie di cuore per la sua disponibilità e professionalità alla Dr.ssa Anna Paola Aguzzi e a tutto il personale dell'Hospice dell'Ospedale di Vaio.Infiniti ringraziamenti alle fisioterapiste dell'Ospedale di Vaio Simona e Monia per il loro grande contributo.Un sincero ringraziamento ai parenti, ai numerosi amici, alle maestranze e ai colleghi di lavoro che sono stati vicini a Mirko e ai suoi cari in questo difficile periodo di malattia.Un ringraziamento speciale al carissimo amico Dr. Alessandro Marchignoli per la sua costante e sincera vicinanza.12 febbraio 2019Una nuova stella brilla ora in cielo.CiaoIl tuo fratellone Stivan.12 febbraio 2019Ciaoci mancherai terribilmente.Stivan, Cristina, Matteo e Mina.12 febbraio 2019«La morte non è niente.Sono solamente passato dall'altra parte: è come se fossi nascosto nella stanza accanto.Io sono sempre io e tu sei sempre tu.Asciuga le tue lacrime e non piangere, il tuo sorriso è la mia pace».(Herry Scott Holand)Con tanto affetto ci stringiamo ai famigliari per la perdita del caroElena e mamma.12 febbraio 2019